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Bugün okullar tatil!

Kocaeli Valisi Aksoy, Twitter hesabından olumsuz hava koşulları sebebiyle 16 Ocak Çarşamba günü Kocaeli genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Vali Aksoy, Twitter hesabından tatil haberini böyle duyurdu:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, okul öncesi, ilkokul,ortaokul ve liselerde 16 ocak çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü  hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır"

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Yorumlar

(3)
02

Kandıralı - Günlük güneşlik bir hava var dışarda okullar tatil.Devleti yönetenler haberleri nereden alıyorlar acaba.

Yanıtla . 2Beğen 16 Ocak 09:37
01

Körfezli - böyle bir ülke varmı. kar yok hiç bir şey yok tatil çok. eğitim yok. öğretmen çok. başarı yok, başarısızlık çok. ne güzel bir ülke keşke ya öğretmen olsa idim yada imam.az çalış çok kazan.

Yanıtla . 2Beğen 16 Ocak 09:01
03

Körfezliye - @Körfezli 01 nolu yoruma cevabı: körfezli, belliki başarısızlık sorunun var. tamamen senden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İhaleyi öğretmenlere bırakmanızı anlayamıyorum! Öğretmen olmak için başarı lazım anlaşılan sende oda yok. keşkelerle bu işler olmuyor. Biraz çabalayıp çocuklarınızı öğretmen olmasını sağlayın bakalım kolay mı?

Yanıtla . 0Beğen 16 Ocak 12:00
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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