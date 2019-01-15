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Yarın okullar tatil!

Kocaeli Valisi Aksoy, Twitter hesabından olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Vali Aksoy, Twitter hesabından tatil haberini böyle duyurdu:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, okul öncesi, ilkokul,ortaokul ve liselerde 16 ocak çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü  hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır"

Dün 18:32 TSİ - Gündem

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