Yarın okullar tatil!

Vali Aksoy, Twitter hesabından tatil haberini böyle duyurdu:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, okul öncesi, ilkokul,ortaokul ve liselerde 16 ocak çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır"