Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ONS ALTIN DÜN 2 BİN DOLARDAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1999 dolardan başlayan ons altın 2006 doları gördükten sonra düşüşe geçti. 1986 doları gören ons altın günü 1989 dolardan kapattı.

GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR

Yurt içinde gram altın fiyatı geçtiğimiz gün sert yükseliş gösterdi. Güne 1846 liradan başlayan gram altın 1858 liraya çıkarak rekor kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekilen gram altın günü 1843 liradan tamamladı.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan artırarak yüzde 35’ten yüzde 37.5’e çıkarması bekleniyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1989 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1997 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1989 dolar, en yüksek ise 1998 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1845 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1949 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1842 lira, en yüksek ise 1853 lira seviyeleri görüldü.

Kaynak: MİLLİYET