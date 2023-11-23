KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUN ?...

Bir yaşlı tamir ustası sanayi girişinde motoruyla tırın altında kaldı. Ezilerek öldü…

Bir gazeteciye 7 otobüs şoförü saldırdı, hakkını aradığı, sanayiye arabaların girmesi gerektiğini savunduğu için…

Bu bitti mi, hayır ?..

Dün sabah işe geliyoruz…

8.38’de 114 hat nolu otobüs sanayiye girmeyeceğini söyleyince yolcular tabii ki itiraz etti…

Ama bir çoğu da da Emex otel önünde inip, sinyalizasyonsuz yolda karşıdan karşıya, arabaların önüne canlı denek gibi atlayarak geçmeye çalıştı…

Şoförün yanına gittim ve ‘Kardeşim buradan içeriye girmek zorundasınız. 114-124 nolu hatlar direkt giriyor sonra terminale dönüyor dedim… Bilmediğini söyleyip, biraz mırın kırın ettikten sonra, kabullendi ve istemeyerek de olsa sanayiye giriş yaptı. Yolcular bu gazeteciye teşekkür edeceklerine deli diye baktılar…

Şoför ise şunu söyledi:

Ağabey, buraya acilen üst geçit yapsınlar…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üç gün önce servis ettiği abartılı haberde, sanayi girişinin çok güvenli hale geldiğini yazdılar… Biz yazmadık beklettik…

Halbuki daha geçen hafta iki yaya, sanayiye girmek için karşıdan karşıya geçerken araç çarptı, biri komada, biri sakat kaldı…

Bence basın yayının iki gün önce servis ettiği haberde mükemmel ve güvenilir diye haber yapılması, şoförler açısından da yolcular açısından da “Bizimle dalga mı geçiyorlar” yorumlarına neden oldu…

Herkes bu haberi yayınlayanlara güldü…

Ulaşım Daire Başkanı İzmit’in çocuğu Ali bilgi bey efendiye birkaç kez telefonla ulaşıp, durumu aktarmaya çalıştım ama döneceğim dedi, aylardır haber yok… İki ocak söndü; daha da söneceğe benziyor…

Sonuç…

İki insanın yaşamı ve ailelerinin yaşamı adeta bitti…

Onlarca kişi, bu iki kişinin kazasından etkilendi…

Gazetecinin hayatını söndürmeye ant içmiş insanlar, hala yolcu taşıyor..

Tehdit ediyor…

Büyükşehir de yüzümüze baka baka adeta dalga geçiyor…

Basın yayındaki arkadaşların da komik duruma düşmemeleri için kendilerine servis ettirilen bu haberleri yerinde inceleyip yazarlarsa, gülünç hale gelmezler, güvenirliliklerini geri kazanırlar…

Ama emir demiri keserse, zaten bir şey yazamazlar…

Evet dün sabah belediye otobüs şoförünü yolcular adeta darp edeceklerdi, ben araya girdim…

Sanayiye bu işkenceyi neden çektirdiklerini bilmiyorum…

Sanayi durağında kebap gibi güneş atında pişen ve durağın arkasına sıkışıp gölgelenmeye çalışanları baba dostum, babamın futbolcu yaptığı Muzaffer Gürfidan’a ilettim…

Sonuç alamadım…

Üzgünüm…

Ama üst geçit yapılmazsa, ben dahil burada daha çok cinayete kurban gidenler olur…

Çünkü sinyalizasyon olmayan yerden karşıdan karşıya geçen yayalardan sadece ikisinin hayatı bitti…

Diğerleri de an meselesi…

Kelle koltukta karşıdan karşıya geçiliyor…

Yolun yarısına adar yaya sinyalizasyonu var, yarısına kadar yok…

Dünyanın en komik trafik işaretlerinin olduğu sanayi girişi, eskisinden 10 kat daha kötü hale getirildi…

Tebrik ediyorum…