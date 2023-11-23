Dolar ve euroda son durum ne?

ABD’de enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi ve ülkede çekirdek enflasyonun da gerileme kaydetmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını sonlandırdığı yönündeki beklentiler kuvvetlendi.
Piyasalarda Fed beklentilerine paralel olarak piyasalarda pozitif hava hakim oldu. Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir dikkat çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4.363’e kadar geriledi. Dolar endeksi ise 103.888 seviyesinden günü tamamladı. Bugün dolar endeksi 103.602 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.408 ile yatay hareket ediyor.
ABD’DE PİYASALAR KAPALI
Öte yandan bugün ABD’de Şükran Günü sebebiyle piyasalar kapalı kalacak. Bu nedenle ons altında işlem hacminin düşük kalması bekleniyor.
GÖZLER FAİZ KARARINDA
Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan artırarak yüzde 35’ten yüzde 37.5’e çıkarması bekleniyor.
DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR
Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.85’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 28.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.77, en yüksek ise 28.88 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 31.58 lira ile primli seyrediyor.
Kaynak: MİLLİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.