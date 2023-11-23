Hazırlamış olduğu adaylık dosyasını AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan’a teslim eden Hayrettin Deniz, ‘Kutlu davanın bir neferi olarak, Körfez’e hizmet etmek amacıyla aday oldum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Daha Güzel Bir Körfez İçin’ yola revan olduk. 2018 yılında Ak Parti Kocaeli Milletvekili Adayı olarak Kocaeli’mizi temsil etmiştim. Bundan sonra da Körfezimiz, Kocaeli’miz ve davamız için daha iyisini yapmaya talibim’ dedi. İlçe Başkanı Nurettin Okutan ise,’ ülkemizin yüzüncü yıl vizyonu çerçevesinde aday adayları başvuruda bulundu. Hayrettin Bey’de bu adaylarımızdan biridir. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum’ dedi.
- Siyaset
HAYRETTİN DENİZ, ADAY ADAYI OLDU
Körfez İlçe Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde Umman Mühendislik Firması’nın sahibi, geçmiş dönem AKP Kocaeli Milletvekili Adayı, Kentsel Dönüşüm Uzmanı Yüksek Mimar Genç Girişimci iş adamı Hayrettin Deniz, yapılacak olan yerel seçimlerde Körfez Belediye Başkanlığı için; aday adaylığına müracaat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.