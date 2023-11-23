HAYRETTİN DENİZ, ADAY ADAYI OLDU

Hazırlamış olduğu adaylık dosyasını AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan’a teslim eden Hayrettin Deniz, ‘Kutlu davanın bir neferi olarak, Körfez’e hizmet etmek amacıyla aday oldum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Daha Güzel Bir Körfez İçin’ yola revan olduk. 2018 yılında Ak Parti Kocaeli Milletvekili Adayı olarak Kocaeli’mizi temsil etmiştim. Bundan sonra da Körfezimiz, Kocaeli’miz ve davamız için daha iyisini yapmaya talibim’ dedi. İlçe Başkanı Nurettin Okutan ise,’ ülkemizin yüzüncü yıl vizyonu çerçevesinde aday adayları başvuruda bulundu. Hayrettin Bey’de bu adaylarımızdan biridir. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum’ dedi.