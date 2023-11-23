Meclis toplantısında söz alan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk; “Beraber birçok çalışma yaptığımız kardeş odamız İMEAK Deniz Ticaret Odası’na ev sahipliği yapmaktan ötürü çok mutluyuz.” dedi. Öztürk ayrıca, Körfez Ticaret Odası olarak Körfez’de ve Kocaeli’de bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaktan her zaman memnuniyet duyduklarını ve iyi bir ortak çalışma ortamlarının olduğunu dile getirdi.
23 Kas 2023 - 09:47- Ekonomi Güncelleme:
KTO, İMEAK DENİZ TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi kasım ayı meclis toplantısı Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleşen meclis toplantısına Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.