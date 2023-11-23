KTO, İMEAK DENİZ TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Meclis toplantısında söz alan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk; “Beraber birçok çalışma yaptığımız kardeş odamız İMEAK Deniz Ticaret Odası’na ev sahipliği yapmaktan ötürü çok mutluyuz.” dedi. Öztürk ayrıca, Körfez Ticaret Odası olarak Körfez’de ve Kocaeli’de bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaktan her zaman memnuniyet duyduklarını ve iyi bir ortak çalışma ortamlarının olduğunu dile getirdi.