Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kulmahmut, Çağırgan, Bulduk ana grup köy bağlantı yolunda asfalt serim çalışmalarına başlandı. 7 kilometre uzunluktaki ana grup köy bağlantı yolunda ağır tonajlı araçların geçişi ve iklimsel koşullar sebebiyle deformasyonlar meydana gelerek yolda bozulmalar olmuştu. Bunun üzerine yolda üstyapı yenileme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt, yağmur suyu V kanalı ve yol çizgileriyle baştan aşağı ana grup köy bağlantı yolunda yenileme çalışmalarına başladı.
- Gündem
İzmit ana grup köy bağlantı yoluna yeni üstyapı
7 kilometre uzunluktaki İzmit Kulmahmut, Çağırgan, Bulduk ana grup köy bağlantı yolunda üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.