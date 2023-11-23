Yenilenen ve yeşillenen Yeni Cuma avlusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yeşil alan miktarını artıran çalışmalar yaparken diğer yandan da şehir merkezinde ağaç, çalı ve çiçek gruplarının dikimini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan Yeni Cuma Camii’nin avlusunda Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalı ve çiçek gruplarının dikimi gerçekleştiriliyor. Yeni Cuma Camii çevresinde yapılan çalışmalar çerçevesinde cami çevresinde bulunan tarihi ağaçların etrafı çiçek ve çalı gruplarıyla renklendiriliyor. Büyükşehir çalışmalar kapsamında 70 adet abelia, 475 adet taflan, 70 adet nandina, 239 adet bodur nandina, 145 adet lorapetalum, 280 adet bravo taflan ve 438 adet acuba dikimi gerçekleştirecek. Çalışmayı gören cami cemaati ve çevre sakinleriyse yenilenen ve yeşillenen Yeni Cuma avlusunun huzur kaynağı olduğunu ifade ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.