- Gündem

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI! mask

KOCAELİ hava 14 derece sıcaklık olarak ölçülürken çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı olacak. 

23 Kas 2023 - 09:54 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.934.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL