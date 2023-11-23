Ercan Güneş adaylık başvurusunu yaptı

Dilovası’nda geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Dilovası Dernekler Federasyonu ve Dilovası Bingöllüler Dernek Başkanı Ercan Güneş önceki gün Dilovası Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’a sundu.
Ailesi ve sevenleri ile birlikte Dilovası İlçe Teşkilatına giden Güneş, yaptığı açıklama da; “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde Dilovası Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurumuzu gerçekleştirdik. Dilovası’nın geleceği için bizde elimizden geleni en iyi şekilde yapacağımıza inanarak çıktığımız bu yolda bugün bizleri yalnız bırakmayarak aday başvuru programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum.”dedi.
ERCAN GÜNEŞ KİMDİR!
1972 Bingöl doğumlu.
1978’den itibaren Dilovası’nda ikamet etmektedir.
İlkokulu M. Zeki Obdan ilkokulunda,
Ortaöğretimi Dilovası Aşağı Çerkeşli Ortaokulunda
Lise Eğitimini Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde,
Üniversiteyi Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İnsan ve Toplumsal İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
Anavatan Partisi Gençlik Kolları Başkanı (1995-2001) Dilovası Yöre Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı (2014-2023 devam etmektedir)
Dilovası Bingöllüler Dernek Başkanı (2010-2023 devam etmektedir)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.