Encümende kiralama ihaleleri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayının dördüncü encümen toplantısı Birinci Hukuk Müşaviri Av. Necmi Özen başkanlığında gerçekleştirildi. Encümende Karamürsel ve Kandıra’da bulunan işletmelerin açık teklif usulü kiralama ihalesi gerçekleşti. Kiralama ihalesi düzenlenen iş yerleri için mevcut işletmecileri tarafından teklif verildi. Encümende ayrıca İzmit Abdurahman Yüksel Caddesi ve İnönü Caddesi adreslerinde bulunan taksi durak yeri ve Başiskele Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan unlu mamuller üretim satış yerinin kiralama ihalesi için tarih belirlendi.

İŞLETMELER İÇİN KİRALAMA İHALESİ

Kandıra’da bulunan işletme için mevcut işletmecisi Kaynarca VİP Turizm Taşımacılık Gıda Pazarlama adına İhsan Erkul Bin 350 TL+ KDV teklifte bulundu. Karamürsel’de bulunan 30 metrekare kullanım alanına sahip dükkân için mevcut işletmeci Selahattin Genç 950 TL+KDV teklif verdi.

2 TAKSİ DURAĞI VE ÜRETİM YERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Abdurrahman Yüksel Caddesi ve İnönü Caddesinde bulunan taksi durağı yeri için ihale tarihi belli oldu. Ayrıca Başiskele’de bulunan unlu mamuller üretim gıda üretim yeri için açık teklif usulü kiralama ihalesinin tarihide belirlendi. İhale 13 Aralık 2023 Çarşamba saat 11.00 de yapılacak.