Bakan Özhaseki'den Derince'ye MÜJDE!

DERİNCE’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Gönül belediyeciliğini hizmet belediyeciliği ile pekiştirerek ilçeye birbirinden önemli projeler kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm projelerinde ilçenin çehresini değiştiren adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk etapta ilçeye kazandırılan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yenikent Mahallesi’nde yeni bir yaşam başlamıştı. Bölgede inşa edilen 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı ile 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturan Başkan Aygün, ikinci dönüşüm projesini ise Deniz Mahallesi’nde gerçekleştiriyor.

İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR

Başkan Aygün’ün yoğun girişimleri ile başlayan ve üç etaptan oluşan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin en önemli adımlarından biri daha atıldı. Hak sahipleri ile anlaşmaların sağlanarak, yıkım işleminin tamamlandığı dönüşüm projesinde ihale sürecinin başlaması ile ilgili müjdeli haber Başkan Aygün’den geldi. AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret eden Başkan Aygün, burada yaptığı görüşmelerin ardından müjde niteliğindeki haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

DERİNCE’MİZE HAYIRLI OLSUN

Bakan Öszhaseki ile yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yayımlayan Başkan Aygün, “Milletvekilimiz Veysel Tipioğlu ve Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ettik. Sayın Bakanımızdan Deniz Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm projemizin ihalesinin TOKİ tarafından yapılacağının müjdesini aldık. Derince'mize hayırlı olsun” diyerek, müjdeli haberi Deniz Mahallesi sakinleri ile paylaştı.

YERİNDE DÖNÜŞÜMÜN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Kentsel dönüşümün ilk etabı olan Deniz Mahallesi Makasbaşı Mevkii’ndeki yaklaşık 28,8 dönümlük alanda yapılan çalışma ile 173 bağımsız bölüm yıkılırken yerine yapılacak 217 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde devam eden çalışmalarla Derince’de yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atılacak.