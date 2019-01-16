İzmit'te otomobil takla attı: 1 yaralı!

Alınan bilgiye göre İzmit Ömer Türkçakal Bulvarından Anıtpark istikametine seyir halinde olan Emre Köse idaresindeki 60 TT 715 plakalı otomobil, Kocaeli Ticaret Odası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direği ve beton bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Köse, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartıldı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Köse tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN