Dünyanın otomotiv devleri ortak oluyor! Araç Kocaeli'de üretilebilir...

Dünyanın en önemli iki otomobil pazarı olan Amerika ve Çin otomobil pazarındaki yavaşlamalar üreticileri maliyet düşürmek için yeni planlar yapmaya zorladı. VW ve Ford arasında gerçekleşecek olan bu ortaklık hafif ticari araç üretimi, elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri üzerine olacak. Bu sayede iki marka da üretim maliyetlerinden milyar dolarlarca kâr edecek.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONU

Dünyanın en önemli otomotiv organizasyonlarından biri olan Detroit Otomobil Fuarı (NAIAS)’da VW CEO’su Herbert Diess konuyla ilgili açıklamalarının olacağını geçtiğimiz pazartesi günü belirtmişti. Ayrıca iki markanın da son aylarda özellikle hafif ticari ve ticari araçlar için görüşmeler gerçekleştirdiği konuşulan konular arasındaydı. Her iki markanın üst düzey yöneticilerinin 2018 yılında yaptıkları açıklamalarda bu ortaklığın iki marka içinde önemli olacağı ve olmamasını gerektirecek bir durumun olmadığı yönündeydi. Bugün yapılan basın toplantısında ise ortaklık artık resmileşti. Diess ortaklığın Ford Ranger pick-up platformunun VW tarafından kullanılmasını içerdiğini dün fuarda ifade etti.

2022'DE ORTAYA ÇIKACAK

Ford CEO’su Jim Hackett yaptığı açıklamada, “İttifak anlaşmamızda attığımız adımlar kilit bölgeleri için iş planlarımızı etkileyebilir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu ayrıntıların bir kısmını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Volkswagen tarafından gelen açıklamada Ford her iki marka içinde orta büyüklükte pick-up yapacak. Ayrıca Ford, Avrupalı müşterileri için daha büyük ticari araçlar geliştirirken Volkswagen şehirlerde kullanılacak minibüs geliştirecek. İki marka arasındaki ittifakta orta ölçekli pick-uplar ve van araçlar 2022 yılında ortaya çıkacak.

YENİ MODELLERE YENİ TEKNOLOJİ

Bu ortaklık sayesinde özerk teknolojilerde kaynaklar birleştirilecek ve Volkswagen’in MEB yani elektrikli araç platformu Ford tarafından kullanılacak. Ford ise kullanılmayan üretim tesisi kapasitesini Volkswagen için kullanacak! İttifak, küresel üreticilerin artan elektrik ve otonom sürüş teknolojisine sahip araçlarının maliyetlerini azaltmak durumuna odaklanacak. Ayrıca gelecek yıllarda üretilecek olan içten yanmalı motora sahip araçların, karşılaşacağı emisyon standartları için gerekli olan teknolojiyi o yeni modellere sağlayacak.

GÖLCÜK FABRİKASINDA ÜRETİLEBİLİR

Bu durumun Türkiye açısından önemi ise Ford markasının özellikle Avrupa ve Türkiye pazarına verdiği hafif ticari araçların Gölcük’teki fabrikasında üretiliyor olması. Bu anlaşma doğrultusunda Volkswagen marka ticari araçlar Türkiye’de yer alan Ford Otosan fabrikasında üretilebilir! Son olarak Alman otomotiv devi Volkswagen Amerika’nın Chattanooga kentinde elektrikli otomobil fabrikası için 800 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Ancak Beyaz Saray elektrikli araçlara sağlanan ve bu ittifaka yardımcı olacak olan sübvansiyonların kaldırılması için baskı yapıyor! Kaynak: SÖZCÜ