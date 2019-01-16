Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını Perşembe günü (yarın) gerçekleştirecek. İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapılacak toplantıda, çoğunluğu imar konularından oluşan 95 maddelik gündem maddesi görüşüp karara bağlayacak. Bir önemli madde ise Derince-Gölcük ilçeleri arasında planlanan İzmit Körfez geçişine ait Deniz Dibi Doğalgaz Boru Hattı yapılmasıyla ilgili... İmar planı değişikliğiyle komisyondan geçen rapor yarın mecliste görüşülecek.
Bugün 10:13 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:20 TSİ
İzmit Körfezi'nden doğal gaz hattı geçecek
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek. İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapılacak toplantıda, çoğunluğu imar konularından oluşan 95 maddelik gündem maddesi görüşüp karara bağlayacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:13 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz