İzmit Körfezi'nden doğal gaz hattı geçecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını Perşembe günü (yarın) gerçekleştirecek. İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapılacak toplantıda, çoğunluğu imar konularından oluşan 95 maddelik gündem maddesi görüşüp karara bağlayacak. Bir önemli madde ise Derince-Gölcük ilçeleri arasında planlanan İzmit Körfez geçişine ait Deniz Dibi Doğalgaz Boru Hattı yapılmasıyla ilgili... İmar planı değişikliğiyle komisyondan geçen rapor yarın mecliste görüşülecek.