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Vatandaşa kötü haber! Soğanın fiyatı 10 TL'yi bulabilir

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, soğanın fiyatının 1-2 ay içerisinde 10 TL'ye çıkmasının beklendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı kararı ile kuru soğan ithalatında yüzde 49,5 olan gümrük vergisi, Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, soğanın fiyatının 1-2 ay içerisinde 10 TL'ye çıkmasının beklendiğini söyledi.

"BU AYIP BİZE YETER"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, ithalat kararını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, "Bu ayıp bize yeter" dedi. Geçen yıl zarar eden üreticinin üretimden vazgeçtiğine işaret eden ve 1-2 ay içerisinde soğanın 10 liraya çıkmasının beklendiğini söyleyen Güngör, hükümetin günü kurtarmaya çalıştığını vurguladı.

SOĞAN TÜKETİMİ DÜŞECEK

Düşük rekolte nedeniyle üreticinin elindeki malı geçen sonbahar başında ortalama 1 TL'den elinden çıkardığını hatırlatan Güngör, ayrıca kuru soğanın kişi başına yıllık tüketim ortalamasının 22 kilogram olduğuna da dikkat çekerek "Araştırmalarımıza göre bu yıl tüketim 16-17 kg'a kadar düşecek, fiyatlar daha da yükselecektir" dedi.

VERGİSİ SIFIRLANDI

Resmi Gazete'de dün yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla 28 Şubat'a kadar kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Şirketler sıfır vergiyle dışarıdan soğan ithal edebilecek. İlgili karara göre, bu tarih sonrası Türkiye Bosna Hersek'ten sıfır, Singapur'dan yüzde 30,9, Güney Kore, Malezya ve diğer ülkelerden ise yüzde 49.5 gümrük vergisi ile soğan ithal edebilecek.

Bugün 10:23 TSİ - Ekonomi

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