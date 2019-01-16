Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Ayşe Meşe'den (73) bir süre haber alamayan yakınları, kadının Tatlıkuyu Mahallesi 1313 Sokak'taki evine gitti. Meşe'nin, odasında hareketsiz yattığını gören damadı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Meşe'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yakınlarının polise, yaşlı kadının kalp ve tansiyon hastası olduğunu, daha önce by-pass ameliyatı geçirdiğini söylediği öğrenildi.
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Yaşlı kadın evinde ÖLÜ BULUNDU!
Gebze ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz