Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Derindere Hastanesi'nden yapılan yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteğiyle devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi. Ayşen Gruda, mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Bugün 10:49 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:50 TSİ
Ayşen Gruda'nın tedavisi sürüyor
Mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının tedavisine devam edildiği bildirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz