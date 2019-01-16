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Körfez MTAL güle oynaya ŞAMPİYON! “4-0”

Okullar Arası Genç Erkekler Futsalda şampiyon belli oldu.

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Okullar Arası Genç Erkekler Futsalda şampiyon belli oldu. Yarın okulların tatile girecek olması nedeniyle son hafta yüksek tempoyla oynatılan müsabakalar sonrasında Körfez MTAL finalde Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’ni 4-0 mağlup etti ve kupaya uzandı

78 OKUL KATILDI

17Aralık’ta başlayan ve 78 okulun katılımıyla 10 grup üzerinden oynanan Okullar Arası Genç Erkekler Futsal İl Şampiyonası’nda en büyük Körfez MTAL oldu. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final ve üçüncülük maçı sonrasında, ilimizi temsil edecek 3 takım da resmen belirlenmiş oldu.

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UMUT KEREM “AYAR” VERDİ!

Şampiyonluk maçında Körfez MTAL, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’ni 4-0 mağlup ederken Kartepe ekibinin tüm golleri Körfez Spor Kulübü’nde forma giyen Umut Kerem Ayar’dan geldi. Finale kadar önemli rakiplerini saf dışı bırakan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Kocaeli ikincisi oldu.

“RENK” KATTILAR

Üçüncülük maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Çayırova Özel Renk Koleji, Gebze Fatih MTAL’yi 4-3 mağlup ederken goller Yusuf Kaya (2), Berkay Akgül ve Umut Demir’den geldi. Maçların ardından dereceye giren okullara kupaları düzenlenen törenle sunuldu. Genç Erkekler Futsalda ilk üç takım 1-3 Mart tarihleri arasında Çanakkale, Karabük ve Afyon merkezlerinde ilimizi temsil edecek. Ahmet AKAY

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FİNAL MAÇI

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 0 KÖRFEZ MTAL: 4

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Halim Yılmaz***,Gökmen Ortak***

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Muhammet Sergen Yılmaz**, Hüseyin Can Demir**, Berat Kartal***, Semih Çelebi**, Çağrı Gülay**, Doğukan Nalbant***, Hamza Coşan**, Eren Sevimli**

KÖRFEZ MTAL: Samet Taşdemir***, Eren Çelik***, Cem Gedik***, Ahmet Can Koyun***, Umut Kerem Ayar****, Harun Babat***, Enes Demir***, Emre Çelik***, Cihan Duman***, Sinan Kabadayıoğlu***, Semih Bayraktar***

GOLLER: Umut Kerem Ayar (4)

İLK YARI: 2-0

MAÇ SONUCU: 4-0

NOT: Çağrı Gülay Penaltı kaçırdı. (Spor Lisesi) 

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ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

ÇAYIROVA ÖZEL RENK KOLEJİ: 4 GEBZE FATİH MTAL: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Halim Yılmaz***

ÇAYIROVA ÖZEL RENK KOLEJİ: Yusuf Kaya***, Berkay Akgül***, Umut Demir***, Cemal Kaya***, Fatih Sultan Mehmet***, Yusuf Gündüz**, Muhammed Demiral**, Umut Can Fidan**, Fatih Mehmet Özmalkoç**, Ozan Bodur***

GEBZE FATİH MTAL: Alperen Can***, Yusuf Işık***, Volkan Uzar***, Emre Köse***, Muhammet Ali Yıldırım**, Ömer Erdem Halil**, Yasin Yavaş**, Gökdeniz Demircan**, Emre Dursun**, Rıdvan Ezer**, Emir Sultan Bilgici**

GOLLER:Yusuf Kaya (2), Berkay Akgül, Umut Demir (Renk Koleji), Alperen Can, Yusuf Işık, Emre Köse (Gebze Fatih)

Bugün 10:59 TSİ - Spor

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