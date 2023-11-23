- Ekonomi

Kocaeli'de kaçırılmayacak KDV’den muaf arsa satışları!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 44 şehirde 622 adet muhtelif arsanın satılığa çıkarıldığını açıkladı. Arsaların açık arttırma usulüyle 21-23 Kasım tarihlerinde satışa sunulacağı öğrenilirken, konunun detayları yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

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Kocaeli'de kaçırılmayacak KDV’den muaf arsa satışları! mask

Son zamanlarda hem vatandaşlar hem de yatırımcılar için örnek kentsel dönüşüm hamleleri yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, bir yatırım projesine daha imza attı. Bu proje ile 44 şehirde 622 adet arsanın, KDV’den muaf bir şekilde satışa sunulacağı öğrenildi. Bu illerin başında İstanbul, Çanakkale, Mersin, Antalya, Mardin ile Kocaeli geliyor.

Açık arttırma usulüyle satışa sunulacak arsalarda hem maliyet hem de ödeme kolaylığı bakımından yatırımcıları mutlu edecek durumların söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki; öncelikle TOKİ İstanbul İl Hizmet Binası Konferans Salonu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu Ankara’da düzenlenecek açık arttırmaya internet üzerinden katılıp, teklif verme imkânı olacak. Ayrıca satışlarda kanuni faiz uygulanacak ve tutarın sadece yüzde 25’i peşin olacak. Bununla birlikte kalan yüzde 75 ise 24 ay taksit şeklinde ödenecek. Açık arttırmada arsa satın alan vatandaşların peşin ödeme durumlarında ise yüzde 20 indirim uygulanacak
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23 Kas 2023 - 11:33 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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