YouTube, bazen ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan sözde "meydan okumalara" yanıt niteliğindeki açıklamasında, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyalin "YouTube'da yeri olmadığını" vurguladı. Google'a ait sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Her zaman komik olanın, tehlikeli veya zarar verici çizgisini aşmamasının temin edilmesi politikalarına sahiptik. Topluluk Kılavuzumuz, ciddi zararla sonuçlanma ihtimali bulunan tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor. Şu andan itibaren site, 'ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi hissedilen şakalar' içeren videolara izin vermeyecek." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalarına izin verilmeyeceği de" kaydedildi. YouTube, zararlı içerik ve mevcut kuralları uygulamakta başarısız olduğu eleştirilerine maruz kalıyor. Şirketin geçen nisanda materyali kaldırma sözüne rağmen Buzzfeed'in raporu, vahşeti ima eden ya da tanımlayan görüntülerin hala sitede var olduğunu ortaya koydu. Bu tür bazı videoların milyonlarca kez görüntülendiği belirtiliyor.
Bugün 11:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:24 TSİ
YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
Video paylaşım sitesi YouTube, platformda tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici "şakaları" tanımlayan kliplerin yasaklandığını bildirdi.
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Bugün 11:21 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz