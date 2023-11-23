Karaman: “Kocaelispor’u alkışlamak lazım!”

"ALKIŞLANACAK BİR PERFORMANS ORTAYA KOYUYORLAR"
Kocaelispor'un bu sezon ki performansını ve geleceğini de değerlendiren Karaman şu ifadeleri kullandı; "Kocaelispor'un şu ana kadar ki performansı alkışlanacak bir performans. Tabii önemli olan maratonu bitirmek gerekiyor. Lige baktığımızda da Kocaelispor'un haricinde son 4 haftadır önemli bir çıkış yakalayan Bandırmaspor var. Yine Gençlerbirliği deneyimi bir takım. Sanki bu lig 4 takım ve onları zorlayacak 2-3 takım arasında geçecek gibi gözüküyor. Transfer yasağı olan takımlarda var. Onlarda ligde kalmak için mücadele edecek.
“AİT OLDUĞU YERE DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"
Kocaelispor'un oyunu, taraftar gücü ki Kocaelispor'un iç sahada oynadığı her maça en az 1 puan yazılmalı. Yönetim ve teknik heyette iyi çalışıyorlar. Baktığınız zaman 2. Lig'den çıkmış ve yeni bir takım oluşturulmuş. Kocaelispor'un şu andaki yeri bu açıdan çok önemlidir. Yeni oluşturulan bir takımın da belli bir süreçten geçmesi gerekiyor. Teknik adamın stratejisini belirlemesi ve bunu takıma oturması zorlu bir iş ve Kocaelispor bu süreci iyi geçiyor. Benim temennim inşallah sezon sonunda yeşil-siyah renkleriyle hak ettiği Süper Lig’de yer alır. "
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.