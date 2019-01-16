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Karamürsel'de yangın! 2 kişi hastanelik oldu

Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay gece saatlerinde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi, İzmit Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Caddesi'ndeki binanın giriş katında bulunan dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı saran dumanı hisseden bina sakinlerinin yardımıyla yanan dairede bulunan Hüseyin Kocatepe(64) ve Yaşar Kocatepe(86) son anda kurtarıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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