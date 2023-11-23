İYİ Parti’de Hatipoğlu çatlağı büyüyor

Konu hakkındaki kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Canbaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
BAŞKAN VEKİLLİĞİNİ BIRAKTI
“Son dört yıldır İYİ Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesinde meclis üyeliği ve grup başkan vekilliğini yapmaktayım. Gördüğüm lüzum üzerine, kendi rızam ve isteğim doğrultusunda grup başkan vekilliği görevimden ayrılıyorum. Birlikte çalıştığım tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve İYİ Parti teşkilatlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi
KİMİ HEDEF ALDI?
İYİ Partili Fevzi Canbaz, istifa kararı sonrasında bir de sert bir mesajla, parti yönetimine tepki gösterdi. Canbaz mesajında, “Siyasetin ve siyasetçinin malzemesi insandır. 1 üyenin istifasını bile sorgulaması gereken yöneticiler yüzlerce üye, delege ve meclis üyesi istifa ediyorsa, sende ellerini ovuşturup ‘Aman giderlerse gitsinler’ diye seviniyorsan kusura bakma sen yönetici de olamazsın, insan da olamazsın” dedi. Canbaz’ın bu açıklaması ile il başkanı Nusret Acur ve Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir’i hedef aldığı iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - fevzi cambaz bey doğru teşhis koymuştur, giderlerse gitsinler demek erdoğan a bile yakışmamıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.