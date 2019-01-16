KSO’da yılın ilk meclisi

Kocaeli Sanayi Odası, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Kocaeli’nin dış ticaret potansiyelinin dünya sıralamasındaki yerinden bahseden KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek; dış ticaret hacmi ile Dünya sıralamasında 61’inci sıradayız” dedi.

10 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi. KSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli ve çok sayıda oda üyesi katılım gösterdi. Başkanlığını Hasan Tahsin Tuğrul’un üstlendiği mecliste 9 gündem maddesi görüşüldü. Mecliste ayrıca 2019 yılının ilk toplantısı olması sebebiyle 2018 yılı faaliyet raporu değerlendirildi. Toplantıda, oda üyelerinin oy birliğiyle, oda faaliyetlerini yerine getirmeyen 16 firmanın üyeliği silindi. Toplantının sonunda, Meclis toplantısına konuşmacı olarak katılan Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, oda üyelerine Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

DESTEK VERİLECEK

Toplantının açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında; ihracat 13,9 milyar dolar, ithalat 16,6 milyar dolar, dış ticaret ise 2,7 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat 168,1 milyar dolar, ithalat 223,1 milyar dolar olduğu için dış ticaret açığımız 55 milyar dolara geriledi. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, 2019'da İhraç ürünlerimizde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya ve pazarlamaya yatırım yapan firmalarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek verileceğini açıkladı. Umarız bu katkılarla 2019’da ihracatımız aylık bazda 15’er milyar dolar üstü seviyelerde gerçekleşir” şeklinde konuştu.

DÜNYA SIRALAMASINDA 61’İNCİ SIRADA

Konuşmasının devamında Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre Aralık ayında ihracat 2,7 milyar dolar, ithalat 3,4 milyar dolar. Türkiye’deki dış ticaretimizin yapı yüzde 18.1’den yüzde 19.7’ye yükseldi. Türkiye’deki ihracatımızın payı yüzde 14,7’den yüzde 17’ye yükseldi. İthalat payımız ise yüzde 20,3’den yüzde 21,8’e yükseldi. Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek; dış ticaret hacmi ile Dünya sıralamasında 61’inci sırada yer aldık” diye belirtti.

YÜZDE 26 ARTIŞ YAPILDI

“İhracatımızdaki olumlu gelişmelere rağmen, iç pazardaki durgunluk nedeniyle; sanayi üretimi hem aylık, hem yıllık bazda geriledi” diyen Zeytinoğlu, “Son çeyrekte büyümenin negatif olabileceğine işaret ediyor. Yılı 72,62 milyar TL açık ile kaptık. Hedefimizin denk bütçe yönünde olduğunu her zaman dile getiriyoruz. İşsizlik oranının ekonomideki durgunluk ve mevsimsel etkilerle artışı devam ediyor. Biliyorsunuz asgari ücrette yüzde 26 artış yapıldı” şeklinde konuştu.

FİRMALARIMIZ AÇISINDAN ÖNEMLİ

İstihdama yönelik teşviklerin devam edeceğini dile getiren Zeytinoğlu, “Enflasyon üzerindeki bu artışın firmalara oluşturduğu maliyet, işsizlik oranını daha da artmasından endişe duymuştuk. Ancak son dönemde istihdama yönelik ardışık teşvikler açıklandı. Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıldı. Asgari ücret desteği 12 ay devam edecek. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puandan 5 puana çıkarıldı. 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için 5 puan olarak devam edecek. Büyük ölçekli firmalarımız açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

131 AR-GE TASARIM MERKEZİ

“2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacakların asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek” diyen Zeytinoğlu, “Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresi 12 aydan 18 aya çıkarıldı. Çalışma hayatında yapılan teşviklerin, iş hayatına katkı sunarak işsizlik artışının önünde engel olmasını ümit ediyoruz. Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 131’ye ulaştı” diye konuştu.

ZİYARETLERİMİZ ARTARAK DEVAM ETTİ

Konuşmasının devamında 2018 yılı faaliyet raporu hakkında bilgi veren Zeytinoğlu, “Üyemiz sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla yıllardır süregelen, bir kısmı gelenekselleşen hizmetlerimiz ve kamusal görevlerimiz dışında 2018 yılında birçok proje ve çalışmaya imza attık. 2018 yılında firmalarımızın savunma sanayi pazarına açılmasını sağlama hedefiyle ikili iş görüşmelerimiz, Tedarikçi Günü Etkinliklerimiz ve saha ziyaretlerimiz artarak devam etti” diye belirtti.

PROJE SONUCUNU BEKLİYORUZ

Konuşmasının devamında Zeytinoğlu, “Savunma Sanayi Başkanlığı ve Vakıf şirketlerinin katılımı ile “Savunma Sanayi Sektörel Bilgilendirme Toplantısı” organize ettik ve bu ekiple 14 firmamızı ziyaret ettik. Ayrıca; 2018 yılında alt yapısını oluşturduğumuz “Robotik Kümelenmesi” için ilk aşama olan Ur-Ge başvurusunu T.C. Ticaret Bakanlığı’na yaptık ve proje sonucunu bekliyoruz. Diğer taraftan; ilimiz sanayicisinin dış ticaretine büyük katkı vereceğine inandığımız ‘E-Ticaret Proje’miz kapsamında çalışmalarımız devam etti” ifadelerini kullandı.

YEDİ AYRI DİLDE YAYINLADIK

Son olarak Zeytinoğlu, “278 firmayı kapsayan 1. firma grubunun üyelik faaliyetlerini tamamladık ve firmalara ait 4485 ürününü yedi ayrı dilde yayınladık. 2. proje grubu için ise Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuruyu tamamladık. Yıl içerisinde ücretsiz 42 adet bilgilendirme toplantısı düzenledik. Sanayi kuruluşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına tek bir noktadan çözüm üretebilmek amacıyla kurduğumuz "Sanayi Destek Merkezi - SADEM" çalışmalarına 2018 yılında da devam ettik” diyerek sözlerini sonlandırdı. Ekin EKEN