Hayata yeniden tutunan özel öğrenciler, bakan ablalarına seslendi

Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, devlet desteğiyle aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti hazırladıkları video ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür ederek ortaya koydular. Özel öğrenciler, hayata yeniden tutunmalarında her zaman kendilerine destek veren Bakan Selçuk’a sevgi dolu mesajlarını ilettiler. Sosyal medya üzerinden videoyu Bakan Selçuk’a gönderen öğrenciler, videonun sonunda Selçuk’u çay içmeye davet ettiler.