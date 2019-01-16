Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, devlet desteğiyle aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti hazırladıkları video ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür ederek ortaya koydular. Özel öğrenciler, hayata yeniden tutunmalarında her zaman kendilerine destek veren Bakan Selçuk’a sevgi dolu mesajlarını ilettiler. Sosyal medya üzerinden videoyu Bakan Selçuk’a gönderen öğrenciler, videonun sonunda Selçuk’u çay içmeye davet ettiler.
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Hayata yeniden tutunan özel öğrenciler, bakan ablalarına seslendi
Kocaeli’de bulunan bir özel eğitim rehabilitasyon merkezinin engelli öğrencileri, hazırladıkları video ile yeniden hayata tutunmalarına destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u çaya davet ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz