Akar: Bu kent ülkeyi sırtlıyor

Mecliste görüşülen torba yasa üzerine söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli’nin ülke kalkınmasındaki yerine dikkat çekerek AKP iktidarı döneminde gerekli yatırımları almadığını söyledi.

KÜÇÜLMENİN BEDELİNİ VATANDAŞ YAŞIYAYACAK

Son verilere göre sanayinin yüzde 6,5 küçüldüğüne dikkat çeken Akar, bu küçülmeninin en fazla sanayi kenti olan Kocaeli’yi etkileyeceğini söyledi. Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 12’sini Kocaeli’nin karşıladığını belirten Akar, üretimin düşmesi ile birlikte işsizliğin artacağını ve bu krizin etkilerinin gelecek aylarda daha fazla hissedileceğini söyledi.

444 MİLYAR VERGİYE 3 MİLYAR YATIRIM

Son 10 yılda 444 Milyar TL verginin Kocaeli’den karşılandığının altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bu vergiye karşılık almış olduğu yatırımın sadece 3 Milyar 750 Milyon TL olduğunu söyledi. Kamu yatırım sıralamasında en son sıralarda Kocaeli’nin olduğunu belirten Akar, bakıyoruz rakamlara vergi tahsilatında bu kent sadece 2017 yılında 72 Milyar yani yüzde 92 gibi oranla il sıralamasında birinci, ancak yatırım da ise sonuncu, bunu burada ve yerel yönetimde olanların başarısızlığına borçluyuz dedi.

BÖYLE BİR ÖZEL KALEM HARCAMASI YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Özel Kalem harcamalarına değinen Akar, 2017 yılında bu harcama tutarı 10 Milyon TL bir çok beldenin bütçesi kadar, nereye harcanıyor belli değil, dedi. Bu anlayışın olduğu yönetim anlayışına yine vatandaşların dur diyeceğini belirten Akar, 31 Mart seçimlerinde Kocaeli’de değişimin yaşanacağını söyledi.