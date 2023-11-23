AGD Üniversite Komisyonu’nda bayrak değişimi

ÖZSOY, AGD KOÜ BAŞKANI OLDU

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şube Üniversite Komisyonu 21’inci dönem Üniversite Başkanı yapılan istişareler sonucu belli oldu. Yaklaşık 10 aydır Üniversite Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Muhammed İkbal Şit, AGD Kocaeli Şube Binası’nda gerçekleşen temayül ardından görevi AGD Kocaeli Şube Üniversite Tanıtım ve Medya Birim Başkanı Kerem Özsoy’a devretti. Özsoy, yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunarak “Bugüne kadar teşkilatımızda tarafıma verilen görevleri layığı ile yerine getirdiğim gibi bugünden sonra da Yüce Rabbim’in izniyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” ifadelerinde bulundu.

KARDEŞLİK İÇERİSİNDE YOL ALACAĞIZ

AGD Üniversite Komisyonu Başkanlığı görevine gelen Özsoy’un açıklaması: “20’inci dönem Üniversite Komisyon Başkanlığımızı yürüten Muhammed İkbal Şit Reisimize yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ederim. Bugüne kadar teşkilatımızda tarafıma verilen görevleri layığı ile yerine getirdiğim gibi bugünden sonra da Yüce Rabbim’in izniyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Teşkilatımızla birlikte inşallah Kocaeli Üniversitesi’nde tüm öğrenci kardeşlerimizi kucaklayan çalışmalar gerçekleştirerek sevgi ve kardeşlik içerisinde yol alacağız. Rabbim hayırlara vesile kılsın.”