CHP Kadın Kolları: "Ajda Yatar cinayetinin takipçisiyiz"

Körfez'de arkadaşıyla birlikte dönercide yemek yiyen Ajda Yatar, eski eşi Vahyettin P. tarafından başından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaya birçok kadın örgütleri tepki gösterdi. CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Örgütü, kadın cinayetlerinin ülkenin başlıca sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak bu olaylar karşısında mücadele edeceklerini ve Körfez'deki cinayetin takipçisi olacaklarının altını çizdi.

"BU OLAYLARA ALIŞMAYACAĞIZ"

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz şu ifadelere yer verdi: "Körfez ilçemizde Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi tarafından yemek yerken vurularak öldürüldü. Kadınlarımız ölüyor, öldürülüyor. Kimi zaman eşi, kimi zaman eski eşi, sevgilisi, babası, abisi ve hatta hiçbir tanışıklığı olmayan erkekler tarafından bile. Bugün ilimizde bir kadın yine eski eşi tarafından ve yemek yerken katledildi. Kadınların güvenliği çok uzun zamandır ülkemizin başlıca sorunlarından biri. Bu olaylara alışmayacağız. Kabul etmeyeceğiz ve her zaman katilin ve kadınları öldüren bu düzenin karşısında olacağız. Kadınların güven içinde yaşayacağı bir dünya için mücadele eden bizler, ilimizde yaşanan bu vahşeti kınıyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."