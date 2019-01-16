21 yıllık şirketin iflası açıklandı!

Dünyanın birçok noktasıyla ticaret yapan, 1998 yılından kurulan ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren CVS Makina İnşaat ve Sanayi Şirketi iflas etti. "En büyük Türk Mühendislik ve imalat şirketi" sloganıyla yola çıkan CVS Makina İnşaat ve Sanayi Şirketi’nin ifas kararını Gebze 4. İcra Dairesi Müdürlüğü duyurdu. Dünyanın pek çok bölgesinde de hizmet veren şirket, elektrik ark ocakları, ısıya dayanıklı eritme ocakları, duman işleme tesisi gibi birçok ürün ihraç ediyordu.