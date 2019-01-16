Dünyanın birçok noktasıyla ticaret yapan, 1998 yılından kurulan ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren CVS Makina İnşaat ve Sanayi Şirketi iflas etti. "En büyük Türk Mühendislik ve imalat şirketi" sloganıyla yola çıkan CVS Makina İnşaat ve Sanayi Şirketi’nin ifas kararını Gebze 4. İcra Dairesi Müdürlüğü duyurdu. Dünyanın pek çok bölgesinde de hizmet veren şirket, elektrik ark ocakları, ısıya dayanıklı eritme ocakları, duman işleme tesisi gibi birçok ürün ihraç ediyordu.
Bugün 12:00 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 15:36 TSİ
21 yıllık şirketin iflası açıklandı!
Dünyanın birçok noktasıyla ticaret yapan, 1998 yılından kurulan ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren CVS Makina İnşaat ve Sanayi Şirketi iflas etti.
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Yorumlar
(2 )
Korkmaz - Ey halkım bir şeylerim farkındamısınız son bir yıldır gazetelerde tv haberlerinde konkordato ve iflas haberleri kapanan fabrikalar ve işyerleri haberleri duyuyorsunuz hiç yeni açılan fabrika yok nereye gidiyoruz Allah aşkına
Abdullah - Her şey kontrol altında.
Vardır bir bildikleri haşmetlilerimizin.
Yapılan yollar, köprüler var.
Hastaneler var.
Ve daha stadyumlar var.
Pırasa 7 lira.
Soğan bilmem kaç para.
Zaten ekonomide dünyada 13. olmuşuz an itibariyle.
Ne yapacaksın fabrikayı sen.
Tarım da lazım değil.
Hedeflerimiz var bizim. Çekil önümüzden bre...
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