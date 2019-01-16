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21 yıllık şirketin iflası açıklandı!

Dünyanın birçok noktasıyla ticaret yapan, 1998 yılından kurulan ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren CVS Makina İnşaat ve Sanayi Şirketi iflas etti.

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Dünyanın birçok noktasıyla ticaret yapan, 1998 yılından kurulan ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren CVS Makina İnşaat ve Sanayi Şirketi iflas etti. "En büyük Türk Mühendislik ve imalat şirketi" sloganıyla yola çıkan CVS Makina İnşaat ve Sanayi Şirketi’nin ifas kararını Gebze 4. İcra Dairesi Müdürlüğü duyurdu. Dünyanın pek çok bölgesinde de hizmet veren şirket, elektrik ark ocakları, ısıya dayanıklı eritme ocakları, duman işleme tesisi gibi birçok ürün ihraç ediyordu.

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Yorumlar

(2)
01

Korkmaz - Ey halkım bir şeylerim farkındamısınız son bir yıldır gazetelerde tv haberlerinde konkordato ve iflas haberleri kapanan fabrikalar ve işyerleri haberleri duyuyorsunuz hiç yeni açılan fabrika yok nereye gidiyoruz Allah aşkına

Yanıtla . 2Beğen 16 Ocak 14:25
02

Abdullah - @Korkmaz 01 nolu yoruma cevabı: Her şey kontrol altında.

Vardır bir bildikleri haşmetlilerimizin.

Yapılan yollar, köprüler var.

Hastaneler var.

Ve daha stadyumlar var.

Pırasa 7 lira.

Soğan bilmem kaç para.

Zaten ekonomide dünyada 13. olmuşuz an itibariyle.

Ne yapacaksın fabrikayı sen.

Tarım da lazım değil.

Hedeflerimiz var bizim. Çekil önümüzden bre...

Yanıtla . 3Beğen 16 Ocak 15:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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