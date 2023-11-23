“Yarınlarımız, öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller kadar güçlü olacak”

Kalpleri merhamet yüklü, irfan değirmenleri olan öğretmenlerimizin geleceğimize ışık tutan birer kahraman olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Şefkatin, sevginin, bilginin timsali öğretmenlerimiz, yarınımızı inşa etmek gibi kutsal bir görevi yerine getirmekte. Eğitime, öğrenmeye en üst seviyede değer veren kadim medeniyetimizin her ferdinin öğretmenlerimize şükran borcu vardır” dedi.

Çocuklarımıza bir aile şefkatinde dünü, bugünü ve yarını öğreten öğretmenlerimize her zamankinden daha fazla değer vermemiz gerektiğini hatırlatan Başkan Büyükakın mesajına şöyle devam etti” Çocuklarımız, yeni çağın getirdiği olumlu faydalar yanında bir çok olumsuz tuzaklarla karşı karşıya kalabilmekte. Çocuklarımıza kitabı, bilgiyi, öğrenmeyi sevdirmek, kötü alışkanlıkların, kolaycılığın tuzağından kurtarmak için daha fazla emek, daha fazla gayret sarf etmemiz gerekiyor. Tertemiz yürekler sizin onlara kazandıracağınız değerleri bekliyor. Tertemiz zihinler öğretmenlerimizin öğreteceği bilgileri, milli manevi değerlerimizi bekliyor. Ve bu masum yüzler gerektiğinde sahip çıkılmayı, korunmayı bekliyor. Biliyoruz ki, öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesil ne kadar güçlü olursa yarınlara dair umutlarımız da o kadar güçlü olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizi bu günlere getiren ve bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Bugün sabırla, vefayla, aşkla görev yapan, harf harf geleceğimizi inşa eden bütün öğretmenlerimizi gönül dolusu selamla selamlıyorum. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Emeklerinizin meyvelerini hayırla, güzellikle devşirmenizi diliyorum. Öğretmeler gününüz kutlu olsun.”