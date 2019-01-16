İzmit Belediyesi’nden kiralık çay bahçesi

İzmit Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan büfe-çay bahçesini ihale yoluyla kiraya verecek. Belediye binasında gerçekleşecek ihale açık teklif usulü ile 30 Ocak 2019’da gerçekleşecek. 3 yıllığına kiraya verileceği açıklanan iş yeri için aylık bin TL kira isteniyor.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2019 yılına ait),
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu
6- İhale şartname bedeline ait makbuz,
7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
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Yorumlar
(1 )
hacı - bakın göreceksiniz adres şimdiden belli.... EMİN DUMAN MARİNA CAFE
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