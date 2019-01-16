Kocaelili Kore Gazisi vefat etti

Kore gazisi olan Kartepeli Hasan Çağlar hayatını kaybetti. 1932 doğumlu olan Hasan Çağlar’ın vefatı sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Kartepe Rahmiye Mahalle CHP temsilcisi olan Hikmet Çağlar’ın babası Hasan Çağlar bu sabaha karşı yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü vefat ettiği belirtildi. Hikmet Çağlar’ın ayrıca Kore Gazisi olduğu öğrenildi.