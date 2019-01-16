Kore gazisi olan Kartepeli Hasan Çağlar hayatını kaybetti. 1932 doğumlu olan Hasan Çağlar’ın vefatı sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Kartepe Rahmiye Mahalle CHP temsilcisi olan Hikmet Çağlar’ın babası Hasan Çağlar bu sabaha karşı yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü vefat ettiği belirtildi. Hikmet Çağlar’ın ayrıca Kore Gazisi olduğu öğrenildi.
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Kocaelili Kore Gazisi vefat etti
Kore gazisi olan Kartepeli Hasan Çağlar hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz