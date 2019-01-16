Karadeniz’den Süper Lig'e bir yıldız daha

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Oğuzhan Özten resmen Konyaspor'da… Süper Lig'in köklü takımlarından Konyaspor'a transfer olan 2004 doğumlu orta saha oyuncularından Gölcük Karadenizsporlu Oğuzhan Özten, kulübün kendisi için düzenlediği törende duygulandığı gözlenen genç futbolcuya teşekkür edildi.