Oğuzhan Özten resmen Konyaspor'da… Süper Lig'in köklü takımlarından Konyaspor'a transfer olan 2004 doğumlu orta saha oyuncularından Gölcük Karadenizsporlu Oğuzhan Özten, kulübün kendisi için düzenlediği törende duygulandığı gözlenen genç futbolcuya teşekkür edildi.
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Karadeniz’den Süper Lig'e bir yıldız daha
Oğuzhan Özten resmen Konyaspor'da…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz