1. Amatör Lig D Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan ve direkt Süper Amatör Lig’e yükselen Yuvacıkspor, bu başarısını şampiyonluk yemeğinde bir kez daha kutladı. Yeni sezonda kendi sahasında oynayacak olmanın avantajını kullanmak isteyen Yuvacıkspor, başka sahalarda oynamaya son verecek olmanın da tatlı heyecanını yaşıyor. Kulüp Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğlu, tüm takımı bir kez daha kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
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Şampiyon Yuvacık yemekte buluştu
1. Amatör Lig D Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan ve direkt Süper Amatör Lig’e yükselen Yuvacıkspor, bu başarısını şampiyonluk yemeğinde bir kez daha kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz