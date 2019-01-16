Şampiyon Yuvacık yemekte buluştu

1. Amatör Lig D Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan ve direkt Süper Amatör Lig’e yükselen Yuvacıkspor, bu başarısını şampiyonluk yemeğinde bir kez daha kutladı. Yeni sezonda kendi sahasında oynayacak olmanın avantajını kullanmak isteyen Yuvacıkspor, başka sahalarda oynamaya son verecek olmanın da tatlı heyecanını yaşıyor. Kulüp Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğlu, tüm takımı bir kez daha kutlayarak, başarılarının devamını diledi.