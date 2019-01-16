İKM, davetlerine devam ediyor

İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi, 23 Şubat’ta gerçekleştirecekleri İKM 20’nci yıldönümü yemeğine kent dinamiklerini davet ediyor.

KENT ESNAFI KONUŞULDU

İzmit Kent Merkezi Ticari ve Dayanışma Derneği (İKM) yönetimi, 23 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Antikkapı’da, İKM’nin kuruluşunun 20’nci yıldönümü nedeniyle yemek düzenleyecek. Bu kapsamda İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi kent dinamiklerini, yemeğe davet ediyor. Öztürk ve yönetimi AK Parti Milletvekilleri İlyas Şeker ve Sami Çakır'ı makamında ziyaret ederek, program için davetiye takdim etti. Ziyarette ayrıca İzmit esnafının durumu konuşuldu. Ekin EKEN