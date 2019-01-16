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Gazetecilerin medya evi açıldı

Kocaeli yerel basını için hazırlanan medya evi, 16 Ocak Basın Onur Günü’nde yapılan törenle hizmete açıldı.

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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE), 16 Ocak Basın Onur Günü’nde medya evinin açılışını yaptı. Kocaeli’deki basın mensuplarının dinlenmesi ve haber üretmesi için Kent Meydanı’nın karşısında, Çelik Apartmanının birinci katı KOGACE tarafından kiralandı. Dizayn edilen medya evi protokol üyelerinin katılımıyla hizmete açıldı. Medya evi açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, KOGACE Başkanı Mesut Çatak ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı. Açılış kurdelesinin kesimi sonrasında protokol üyeleri ve gazeteciler medya evini gezdi. Ekin EKEN

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