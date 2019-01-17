Okul sporlarında Voleybol heyecanı

Yarın okulların tatile girecek olması nedeniyle okul sporlarında yarın sadece Yıldız Erkekler Voleybol heyecanı yaşanacak ve şampiyonlar belirlenecek. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. Üçüncülük ve final maçları artarda İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.