Yarın okulların tatile girecek olması nedeniyle okul sporlarında yarın sadece Yıldız Erkekler Voleybol heyecanı yaşanacak ve şampiyonlar belirlenecek. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. Üçüncülük ve final maçları artarda İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 13:01 TSİ
Okul sporlarında Voleybol heyecanı
Yarın okulların tatile girecek olması nedeniyle okul sporlarında yarın sadece Yıldız Erkekler Voleybol heyecanı yaşanacak ve şampiyonlar belirlenecek.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz