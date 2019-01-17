Potada 6 maç var

Kocaeli basketbol liglerinde yarın 6 maç oynanacak. U-16, U-18 kız erkek ve büyük erkekler ligindeki maçlar ücretsiz izlenebilecek.
SAAT LİG MAÇ SALON
19:00 U 16 Kağıtspor -Gebze GB. İzmit Atatürk
20:30 U 16 İzmit DSİ-Yenikent İzmit Atatürk
19:00 U 18 Gölcük Bel.-23 Nisan Gölcük 17 Ağustos
20:30 Büyük Er. Güneş Gelişim-İzmit Gölcük 17 Ağustos
19:00 U 16 Kız İzmit Bel.-D.G.Bilge Derince
20:30 Büyük Er. D.Birlik-İzmit İhtisas Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz