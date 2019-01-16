Voleybolda kritik gün

Voleybol Küçük Kızlarda Play-Off heyecanı yaşanacak. Hasan Gemici Spor Salonu’nda Gölcük Belediye ile Körfez Gençlerbirliği yarın saat 18.30’da başlayacak. Ardından Yenikent A takımı ile Kocaeli Gelişim A takımları mücadele edecek. Gebze’de ise Genç Erkeklerde Gebze GHSK ile Kağıtspor zorlu bir maça çıkacak. Bu maç saat 19.00’da başlacak.