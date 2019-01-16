Voleybol Küçük Kızlarda Play-Off heyecanı yaşanacak. Hasan Gemici Spor Salonu’nda Gölcük Belediye ile Körfez Gençlerbirliği yarın saat 18.30’da başlayacak. Ardından Yenikent A takımı ile Kocaeli Gelişim A takımları mücadele edecek. Gebze’de ise Genç Erkeklerde Gebze GHSK ile Kağıtspor zorlu bir maça çıkacak. Bu maç saat 19.00’da başlacak.
Bugün 13:01 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:03 TSİ
Voleybolda kritik gün
Voleybol Küçük Kızlarda Play-Off heyecanı yaşanacak.
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Bugün 13:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz