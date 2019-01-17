U-14 Ligi’nde 4 maç var

Kocaeli U-14 Futbol Ligi’nde bugün 4 maç oynanacak. Bunların üçü D, biri ise E Grubu’na dahil maçlar olacak. Program şöyle…
D Grubu – 19.00
Kocaeli Güneş-İlimtepe GB - Kağıtçı
Kartepe Belediye – Çınarlı - Arslanbey
Üçyoldoğu-İzmit Yıldız - Cephanelik
E Grubu– 19.00
Gölcük İY-Başiskele Damlar - Kavaklı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz