U-14 Ligi’nde 4 maç var

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Kocaeli U-14 Futbol Ligi’nde bugün 4 maç oynanacak. Bunların üçü D, biri ise E Grubu’na dahil maçlar olacak. Program şöyle…

D Grubu – 19.00

Kocaeli Güneş-İlimtepe GB - Kağıtçı

Kartepe Belediye – Çınarlı - Arslanbey

Üçyoldoğu-İzmit Yıldız - Cephanelik

E Grubu– 19.00

Gölcük İY-Başiskele Damlar - Kavaklı