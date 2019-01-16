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Kaptan Hamza: Dışarıdaki konular bizi bağlamıyor

Kocaelispor’da takım kaptanı Hamza Mutlu önceki günkü antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Kocaelispor’da takım kaptanı Hamza Mutlu önceki günkü antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Profesyonel bir futbolcu olduğunu ifade eden Hamza, saha dışında gerçekleşen olayların kendisini ve takımı ilgilendirmediğini ifade etti.

İŞ ÇOK CİDDİ

Hamza şu ifadelere yer verdi: Antalya’da imkanlarımız gayet iyiydi. Hava koşulları biraz zorladı. Antalya son yılların en soğuk ve yağışlı kışını geçirmiş. 1 hazırlık maçı yaptık. Takımın oturmuş bir iskeleti var zaten. Korumaya yönelik antrenmanlarla kampı tamamladık. İkinci yarı maçlarını bekliyoruz. Bu yarı bizim için biraz daha zor geçecek. İş çok ciddi. Herkes hedefini belirleyecek çünkü. 33 puan topladık, daha fazlasını neden toplamayalım.

BİZDEKİ ETKİLEŞİM DAHA FAZLA

İçeride iyi bir ekip ruhu var. Herkes herkesi çok iyi tanıdığı için bir birini anlıyor. Biz profesyonel futbolcuyuz. Saha dışına nelerin olup bittiği bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Neticesinde emeğimizin karşılığını alıyoruz. Sorunlar tabii ki yaşıyoruz. Ancak iş sahaya çıkınca değişiyor. Diğer takımlardan bizi ayıran değişik bir konu var. Bunu ilk kez söylüyorum. Şehrin içindeki etki ve tepkiler ile ilgili etkileşimi biz daha çok alıyoruz. Çünkü biz burada yaşıyoruz.

İZİN VERMİYORUM

Öncelerde 24 futbolcudan 2’si-3’ü İzmitliydi. Adamın burası ile bir bağı yoktu. Şimdi böyle değil. X bir futbolcu mahallede, sokakta, eşini, dostunu, arkadaşını görüyor, doğal olarak etkileşimi artıyor. Kamptayken, İzmit’te nelerin konuşulduğu konusunda da çok da konuşma taraftarı değiliz. Ben de kaptan olarak buna pek izin vermiyorum. Bizim işimiz saha içi.Saha dışındaki konuları konuşmak futbolcunun ne hakkı hem de haddi. Kocaelispor ulusal bir marka ve kendi içindeki sorunları çözebilecek bir yapıya sahiptir. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:08 TSİ - Spor

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