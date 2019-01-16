Ne yağmur ne çamur! VIZ GELİR

Kocaelisporlig virajına girdi. Haftanın ilk antrenmanını yağışlı havada ve ağır bir zeminde yapan Yeşil Siyahlılar yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA OLDU

20 Ocak’ta deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da çalışmalar Vinsan tesislerinde başladı.Yağışlı havanın ağırlaştırdığı zeminde yapılan antrenman hayli yoğun geçti. 2 günlük iznin ardından başlayan çalışmalarda haftanın ilk antrenmanı dayanıklılık koşuları ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman dar alanda top kapma ile devam etti yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

KESEMENLİ’DEN TATLI İKRAMI

Tüm futbolcular antrenmana katılırken, ağır zeminde yapılan maçta futbolcuların istekli ve hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Teknik adam Galip Gündoğdu antrenmanın başında gergindi. Pas çalışmasında istenileni yapamayan futbolculara sesini yükselten Gündoğdu “Pazar günü saha ağır olabilir. Bu yüzden paslarınızı isabetli atın, paslarınızın şiddetini iyi ayarlayın” dedi. Antrenman sonunda futbolcular Kulüp Doktoru Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli’nintatlı ikramını geri çevirmedi. Erdem ÖVÜÇ