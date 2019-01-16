Fatih büyük ihtimalle yok

Kocaelispor’un genç ve başarılı sağ beki Fatih Adıgüzel haftanın ilk antrenmanını düz koşu ile tamamladı. Sağ ayak üst ön grup kaslarında aşırı zorlanma nedeni ile kanama meydana geldiği için bir süre takımdan uzak kalan Fatih’in 20 Ocak’ta Fatsa Belediyespor ile oynanacak olan maçta sahadaki yerini alması zor görünüyor. Fatih’in forma giyememesi durumunda Kemal Can Aydemir sağ bekte maça başlayacak.