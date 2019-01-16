Kocaelispor’un genç ve başarılı sağ beki Fatih Adıgüzel haftanın ilk antrenmanını düz koşu ile tamamladı. Sağ ayak üst ön grup kaslarında aşırı zorlanma nedeni ile kanama meydana geldiği için bir süre takımdan uzak kalan Fatih’in 20 Ocak’ta Fatsa Belediyespor ile oynanacak olan maçta sahadaki yerini alması zor görünüyor. Fatih’in forma giyememesi durumunda Kemal Can Aydemir sağ bekte maça başlayacak.
Bugün 13:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:13 TSİ
Fatih büyük ihtimalle yok
Kocaelispor’un genç ve başarılı sağ beki Fatih Adıgüzel haftanın ilk antrenmanını düz koşu ile tamamladı.
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Bugün 13:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz