Kocaelispor’un 20 Ocak’taki Fatsa Belediyespordeplasmanı için ayrılan kontanjan sayısı 110 olarak açıklandı. Yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki deplasman için Cumartesi gecesi yola çıkacak olan Yeşil Siyahlılar 2 otobüs ile Ordu’ya hareket edecek.
Bugün 13:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:13 TSİ
Fatsa’ya kontenjan 110
Kocaelispor’un 20 Ocak’taki Fatsa Belediyespordeplasmanı için ayrılan kontanjan sayısı 110 olarak açıklandı.
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Bugün 13:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz