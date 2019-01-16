Fatsa’ya kontenjan 110

Kocaelispor’un 20 Ocak’taki Fatsa Belediyespordeplasmanı için ayrılan kontanjan sayısı 110 olarak açıklandı. Yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki deplasman için Cumartesi gecesi yola çıkacak olan Yeşil Siyahlılar 2 otobüs ile Ordu’ya hareket edecek.