Müdür Baba ve Şampiyon oğlu belgesini aldı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, okullar arası Türkiye ve Dünya derecesi elde eden Kocaeli’deki sporcular için düzenlenen organizasyonda güzel bir konuya da şahitlik etti. Aksoy, Darıca Özel İlim Ortaokulu Müdürü Halil Bulut ve aynı okulda okuyan Küçükler Türkiye Tenis Şampiyonu oğlu Emirhan’a teşekkür ile başarı belgesini verdi. Müdür Bulut “Benim için unutamayacağım bir gün oldu. Oğlum ile birlikte Valimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.