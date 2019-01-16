Kocaeli adına geçen sezon okullar arası branşlarda iki Dünya ikinciliği elde edildi. Genç kız futsal takımımız ile birlikte Milli yüzücümüz Mert Ali Satır bizlere büyük bir gurur yaşattı. Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcusu ve Aykut Çelik’in talebelerinden olan Mert, Fas’ta düzenlenen şampiyonada saliselerle Dünya şampiyonluğunu kaçırdı. 2001 doğumlu Uğur Koleji’nin İzmitli sporcusu Mert bu yıl Brezilya’da düzenlenecek olan Dünya şampiyonasında şampiyonluk hedefliyor.
Bugün 13:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:15 TSİ
Helal olsun Mert Ali Satır!
Kocaeli adına geçen sezon okullar arası branşlarda iki Dünya ikinciliği elde edildi.
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Bugün 13:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz