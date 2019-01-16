Helal olsun Mert Ali Satır!

Kocaeli adına geçen sezon okullar arası branşlarda iki Dünya ikinciliği elde edildi. Genç kız futsal takımımız ile birlikte Milli yüzücümüz Mert Ali Satır bizlere büyük bir gurur yaşattı. Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcusu ve Aykut Çelik’in talebelerinden olan Mert, Fas’ta düzenlenen şampiyonada saliselerle Dünya şampiyonluğunu kaçırdı. 2001 doğumlu Uğur Koleji’nin İzmitli sporcusu Mert bu yıl Brezilya’da düzenlenecek olan Dünya şampiyonasında şampiyonluk hedefliyor.