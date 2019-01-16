Samet Gündüz “Damlarspor” dedi

İlimizin başarılı kalecilerinden Samet Gündüz, 1. Amatör Play-Off maçlarına çıkacak olan Başiskele Damlarspor ile anlaştı. Yuvacıkspor’un şampiyonluğunda önemli bir payı olan deneyimli file bekçisi, Damlarspor’u da üst lige çıkarmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.