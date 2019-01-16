İlimizin başarılı kalecilerinden Samet Gündüz, 1. Amatör Play-Off maçlarına çıkacak olan Başiskele Damlarspor ile anlaştı. Yuvacıkspor’un şampiyonluğunda önemli bir payı olan deneyimli file bekçisi, Damlarspor’u da üst lige çıkarmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Bugün 13:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:16 TSİ
Samet Gündüz “Damlarspor” dedi
İlimizin başarılı kalecilerinden Samet Gündüz, 1. Amatör Play-Off maçlarına çıkacak olan Başiskele Damlarspor ile anlaştı.
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Bugün 13:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz