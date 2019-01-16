2. Küme Yenidoğan – Kirazlıyalı maçı ile açılıyor

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2. Amatör Lig’de sezon yarın (Cuma) açılıyor. 54 takımın 7 grup üzerinden mücadele edeceği ligde açılış maçı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda olacak. A Grubu karşılaşmasında YenidoğanSerdarspor ile Kirazlıyalıspor karşı karşıya gelecek ve maç saat 19.15’te başlayacak. İkinci Amatör Lig’de Cumartesi 14, Pazar günü de 11 maç oynanacak.